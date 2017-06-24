В Атырау заработало Общественное Объединение "НейроДетки. Чудо Есть!", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19490011_1383522141762714_1100994789_o Мамы особенных детей с различными заболеваниями головного и спинного мозга решили объединить свои усилия и создали Общественное объединение. Сегодня в актив общества входят 10 женщин, которые написали устав организации, определили ее цели и задачи. После обращения к акиму области Нурлану НОГАЕВУ мамочкам удалось получить небольшой офис на цокольном этаже одного из домов микрорайона Нурсая. Здесь активистки намерены встречаться, приглашать к детям медицинских  специалистов, а также   проводить различные процедуры по лечению реабилитации деток. - Каждая мамочка верит в чудо, для нас диагноз не приговор. Мы боремся за наших деток каждый день, каждую минуту своей жизни! Мы хотим, чтобы в будущем наших детей признали полноценными членами общества, чтобы они могли учиться в школах, а не сидели в четырех стенах. Также мы добиваемся того, чтобы для особенных детей построили школы и детские сады, - рассказала соучредитель общественного объединения Жанар ДЖАНГАЗИЕВА.
Стоит отметить, что лечение и реабилитация детей будут абсолютно бесплатными.  Мамы намерены сами обучиться и проводить занятия с детьми. 
Ели вам небезразлична к судьба особенных детей, вы можете перечислить любую сумму на счет общества по следующим реквизитам:
KZ86926009PN02946499 ИИН 830618401126 ( КАЗКОММЕРЦБАНК) 19113866_1837518086575484_3960134578702950589_n 19145797_1837518046575488_3146341878108906766_n Камилла МАЛИК Фото предоставлены родителями