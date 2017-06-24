Стоит отметить, что лечение и реабилитация детей будут абсолютно бесплатными. Мамы намерены сами обучиться и проводить занятия с детьми.

Ели вам небезразлична к судьба особенных детей, вы можете перечислить любую сумму на счет общества по следующим реквизитам: