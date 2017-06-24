Коммунальщики начали публиковать списки злостных неплательщиков в средствах массовой информации. Кроме того, сотрудники АО "Жайыктеплоэнерго" договорились с судебными исполнителями об усилении работы по взысканию долгов. Теперь фискалы будут продавать автомобили должников и даже бытовую технику. Летом платежи населения за горячую воду не превышают 50 млн тенге в месяц. Но этих денег не хватает платить по счетам, говорят в АО "Жайыктеплоэнерго". Газовики требуют за свой товар деньги, а не обещания. - Население задолжало за тепло 600 млн тенге. Мы должны за газ 330 млн тенге. Газовики уже дважды за последнее время прекращали подачу голубого топлива на ТЭЦ. И возможно, отключат газ еще. Нам ничего не остается, как усилить работу по взысканию долгов. Начали публиковать списки должников в СМИ, указывая имена, фамилии и адреса. В этих списках люди, по долгам которых уже вынесены судебные решения. Есть долги на сумму почти 1 млн тенге, - сообщил коммерческий директор АО “Жайыктеплоэнерго” Вячеслав СОЛОДИЛОВ. Для решения проблем с долгами коммунальщики предлагают использовать все законные способы - нарушителям запрещается выезд за границу, арестовываются их счета и имущество. - На исполнении у судебных исполнителей находятся 2133 исполнительных производств на сумму 104 млн тенге. Мы требуем, чтобы судисполнители применяли жесткие меры к должникам - административный арест и выставление имущества на торги, - заявил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. Судисполнители, в свою очередь, заявляют, что они проводят огромный объем работы и результаты уже видны. - Основная масса исполнительных производств, с которыми мы работаем - это долги АО “Жайыктеплоэнерго”. За 2016 и начало 2017 года у нас на исполнении находилось 4500 документов на сумму 220 млн тенге. Мы взыскали 103 млн тенге, то есть почти половину от этой суммы. По остальным документам работа идет, - сообщил председатель региональной палаты судисполнителей Жандос САМАТОВ. Судисполнители отметили, что они арестовывают и счета предприятий, которые не погашают долги за тепло.