Иллюстративное фото из архива "МГ" Спикер отметил, что в рамках исполнения поручений главы государства об обеспечении представителей социально-уязвимых слоев населения жильем, озвученных на XVIII съезде партии «Nur Otan», в регионе на строительство арендного жилья для малообеспеченных семей будет направлено 2,7 млрд тенге. На эти средства в г. Актобе, Алгинском, Хобдинском, Мугалжарском, Байганинском и Шалкарском районах будут построены жилые дома общей площадью 23 тысяч кв. м или 335 квартир. 60% жилья получат многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, матери-одиночки. Также в этом году для социально уязвимых семей будет завершено строительство арендного жилья без права выкупа общей площадью 22,9 тысячи квадратных метров или 377 квартир. Проект реализуется в рамках программы «Нурлы жер» в Мартукском, Хромтауском районах и г. Актобе за счет средств республиканского бюджета. На эти цели направят 1,5 млрд тенге. В рамках программы «Бақытты отбасы» продолжится выдача жилищных сертификатов малообеспеченным семьям для субсидирования первоначального взноса по кредитным жилищным займам. В виде жилищных сертификатов помощь будет оказана на общую сумму 200 миллионов тенге. В настоящее время в микрорайоне «Нур Актобе» ведется строительство 27 кредитных жилых домов для социально-уязвимых категорий. Их общая площадь превышает 86 тысяч квадратных метров (1341 квартира). Кроме того, в этом году будет сдано в эксплуатацию арендное жилье общей площадью 5 тысяч квадратных метров или 60 квартир в Хобдинском, Мугалжарском и Уилском районах, построенное за счет местных бюджетов. Отметим, в рамках программы «Нурлы жер» по итогам 2018 года по области введено в эксплуатацию 908,6 тысячи кв. метров жилья или около 8 тысяч квартир. Только на строительство арендного жилья без права выкупа, в том числе для социально-уязвимых групп населения, в 2018 году было направлено 1,4 млрд тенге Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.