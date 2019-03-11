Центр Бубновского предлагает лечение с помощью лечебной физкультуры следующих патологий: • острые боли в спине; • остеохондроз позвоночника с грыжами и протрузиями межпозвонковых дисков; • артрозы и артриты крупных суставов; • боли в плече, руке, шейном отделе, головные боли, головокружения; • коррекция нарушения осанки; • профилактика вегетососудистой дистонии и синдрома хронической усталости.Предварительная запись по тел.: 53 81 91, 8 776 753 81 91. Мы находимся: г.Уральск, ул.Пойменная, 2/4 (остановка рынок «Алтын Алма») Новости Компаний. Лицензия №01601DL от 04.04.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.