- Из областного бюджета выделено более 300 млн тенге на капитальный ремонт центральной стационарной больницы Акжайыкского района. Подрядчиком является ТОО «Ремстройбыт». Ремонт в больнице начался в июне 2016 года и до конца года работы будут закончены. Всего в работе задействовано более 120 человек, из них 66 человек - специалисты из местного населения. Штат полностью укомплектован. В больнице будет отделение хирургии, терапии, роддом, реабилитационное и детское отделение, приемный покой и отдел скорой помощи, а также отделение диагностики, куда входит лаборатория и рентген, - рассказал директор центральной больницы Акжаикского района Дархан ХАЙРУШЕВ. По словам заместителя директора по строительству ТОО «Ремстройбыт» Марлена ИМАНГАЛИ, работы выполнены на 93%. В ходе капитального ремонта полностью была произведена замена окон, ремонт крыши, канализационной, отопительной и вентиляционной систем. Сейчас, выполняется чистовая отделка помещений. Также по проекту планируется ограждение, асфальтирование 4000 кв. м. и озеленение двора. Уже построена детская площадка и несколько беседок во дворе больницы. Работы начались в июне 2016 года, срок сдачи - декабрь 2016 года. Следует отметить, что это не единственные объекты в поселке Чапаево после капитального ремонта. Так, недавно после ремонта открылся детский садик «Бөбек». - На ремонт сада областным бюджетом выделено около 19 млн тенге. Заменена кровля, крыша, обновлен фасад, поставлены окна и заменены новые коммуникации. Работы проводились двумя подрядчиками «СәттіСәулет» и «ГазСуҚұрылыс». В саду установлены также шесть камер видеонаблюдения. Всего у нас 140 детей, обучение проводится на казахском языке, но есть педагоги по русскому и английскому языку. Также ребятам преподают информатику, - сообщила методист дошкольного учреждения Айгуль КАИРОВА. Также в поселке закончились ремонтные работы по освещению улиц Мендалиева и Исаева. - Общая протяженность освещения по улице Мендалиевой более 1000 метров, количество ламп - более 50 штук. Стоимость работ составила более 6 млн тенге. По улице Исаева протяженность составила более 700 метров, количество установленных ламп - 26 штук, стоимость выделенных средств составила более четырех млн тенге. Работы по освещению были выполнены раньше срока, - рассказал заместитель директора ТОО «Қайдығайты» Айбек БАТЫРХАН.