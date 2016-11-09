Айгерим САПАРОВА договорилась о сотрудничестве с владельцем продуктового магазина, который находится рядом с ее рабочим офисом. Стоимость одной буханки хлеба составляет 60 тенге. В первый день проведения благотворительной акции за бесплатным хлебом пришли 52 человека. - Теперь мы каждую пятницу с утра до вечера раздаём хлеб пенсионерам и нуждающимся. Возможно и каждый день будем раздавать, время покажет. На данный момент, хоть так можем помочь, - рассказала корреспонденту портала "Мой город" Айгерим САПАРОВА. По словам предпринимательницы, она намерена наладить сотрудничество с местным производителем хлеба, который реализует продукт сразу в нескольких точках города, чтобы охватить как можно больше нуждающихся в городе. - Друзья, кто поддерживает инициативу, прошу договориться с близлежащими магазинами, но так, чтобы это было на постоянной основе, пробовать на несколько дней или недель не стоит, вы обнадежите людей, - обращается к своим знакомым инициатор акции. Магазин "Мадина", где бесплатно раздают хлеб, расположен по адресу: пр. Азаттык, 101.