Құлсарыда оқушының балтамен шабуылынан кейін мектеп директоры қызметінен кетті
Алтыншы ақпанда мектеп басшысы өз еркімен қызметінен кеткен.
Более полусотни жителей ЗКО госпитализировали с корью
В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов.
Тела женщины и троих детей обнаружили в частном доме в Актобе
Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.
В Казахстане женщина выбросила двоих детей из окна — её задержали
Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.
В ЗКО пытались ввезти вейпы из России
Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.
Более 600 млн тенге вывели со счёта медорганизации в Мангистау
Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.
Долг в 1,7 млн тенге: в Уральске мужчину осудили за неуплату алиментов
Он длительное время уклонялся от выплат и не предпринимал попыток трудоустроиться.
Формальную поддержку оказывали особенным детям в Атырауской области
Нарушения выявили прокуроры.
Топ-5 проблем арендатора и как их решить
Если вы снимаете квартиру, то почти наверняка сталкивались с различными проблемами.