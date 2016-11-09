фото с сайта REUTERS "Я хочу сказать всему миру, даже если мы ставим впереди интересы всей Америки, мы будем вместе со всеми. С каждым народом и нацией будем находить взаимопонимание. Это будет партнерство, а не конфликты", - подчеркнул Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками. "Мне только что позвонила Хиллари Клинтон. Она поздравила нас с победой. Я поздравил ее и ее семью с борьбой в этой очень непростой избирательной кампании. Хиллари работала очень много лет в течение своей жизни. Нам есть за что ее поблагодарить в ее службе нашей стране", - сказал новый президент США. По мнению Дональда Трампа, теперь "Америке надо покончить с рознью" и заявил "о срочной перестройке нации". "Демократы с республиканцами должны объединиться в одну нацию. Время пришло. Я клянусь всем гражданам страны, что я буду президентом всех американцев. Для меня это очень важно. Те из вас, кто в прошлом не поддерживали меня, я обращаюсь к вам за вашей помощью, чтобы мы могли работать вместе и объединить нашу страну. Как я говорил с самого начала, у нас была не кампания, а невероятное движение. Мужчины и женщины, которые любят свою работу, которые боролись за себя и свои семьи. Это движение включает американцев всех национальностей, религиозных убеждений, которые хотят, чтобы власть служила своему народу. Так и будет. Работая вместе, мы приступим к срочной перестройке нашей нации", - высказался Трамп. 45-ый президент США пообещал новые рабочие места, обновленную инфраструктуру и улучшение отношений со многими странами. "У нас есть громадный нереализованный потенциал, и я собираюсь работать над тем, чтобы этот потенциал был наконец реализован. У каждого американца будет возможность полностью реализовать его потенциал. Оставшиеся в стороне жители нашей страны больше не будут в стороне. Мы займемся нашей инфраструктурой, которая будет полностью обновлена - дороги, мосты, города. У миллионов людей появится работа. В течение 18 последних месяцев я встретил так много наших ветеранов. Это была большая честь для меня. Это великие люди. Я приумножу наши таланты, и все вместе мы сделаем так, чтобы таланты служили благосостоянию нашего народа. У нас конкретный план развития нашей экономики, и мы сделаем так, чтобы мы смогли найти понимание со всеми странами и улучшить наши отношения со многими странами. Никакая мечта не может быть слишком большой, никакой вызов не может быть трудным, мы все преодолеем. Америка будет выбирать для себя только самое лучшее. Мы сделаем так, чтобы судьба нашего народа изменилась к лучшему. Мы мечтали о лучшем будущем нашей страны, и мы придем к нему", - отметил Дональд Трамп. Трамп стал 45-м президентом США. По предварительным данным, Трамп получил 279 голосов выборщиков, а Хиллари Клинтон - 218.