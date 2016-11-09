Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного геронтолога ЗКО Айгуль ЕЛЕМЕСОВОЙ, начата реализация программы «Денсаулык», согласно которой продолжительность жизни в Казахстане должна увеличиваться. - На сегодняшний день средняя продолжительность жизни нашего населения составляет 71,7, а к 2020 году ожидается увеличение возраста до 73 лет. В настоящее время в медицинских организациях ЗКО на учете состоят около 50 тысяч пожилых людей. Для старшего поколения просто необходимо расширить геронтологическое обслуживание, - пояснила Айгуль ЕЛЕМЕСОВА. Также Айгуль ЕЛЕМЕСОВА отметила, что на сегодняшний день в целях реализации стандарта проходит переподготовка врачей по циклу гериатрии. - С 2017 года во всех поликлиниках Уральска откроются кабинеты для оказания геронтологической помощи, где будут обслуживаться пациенты старшего поколения, возраст которых будет варьироваться от 70 лет до 80. Пациенты старше 80 лет будут получать гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и стационарное лечение на дому, - отметила Айгуль ЕЛЕМЕСОВА.