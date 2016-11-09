- По программе «Нұрлыжол» на реализацию 65 проектов выделено 18 млрд тенге, в том числе в рамках развития социальной инфраструктуры образования запланировано строительство 10 объектов. 5 объектов: школы на 600 мест в г.Кандыагаше Мугалжарского района, на 320 мест в ж/м «Батыс-2», на 320 мест в селе им.Нокина, на 600 мест в п.Сазда, на 600 мест в ж/м «Батыс-2» будут завершены в 2017 г. Также ведется строительство детского сада на 320 мест в мкр. «Батыс-2», - рассказала ДАВЛЕТОВА. Еще 8,6 млрд тенге по планам чиновников должны уйти на решение вопросов развития и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктуры региона. Почти 4 млрд тенге будет потрачено на 13 проектов по реконструкции и строительству систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в рамках развития производственной инфраструктуры по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» запланировано строительство трех объектов на общую сумму почти 2 млрд тенге. - Вопрос освоения средств, выделенных из Национального фонда на реализацию государственных программ «Нұрлыжол», «Дорожная карта занятости– 2020» и других должен быть на постоянном контроле. Благодаря этим средствам мы можем решить множество проблем. Каждую госпрограмму мы должны использовать максимально эффективно, - поставил перед подчиненными задачу аким области Бердыбек САПАРБАЕВ.