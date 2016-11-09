По фото не ясно, когда оно сделано и в каком месте, но люди утверждают, что снимок сделан именно в Мангистауской области. Несколько дней назад это же фото "гуляло" в соцсетях Актобе и даже указывалось, что скелет найден в Уилском районе, но актюбинские полицейские не заявляли о начатом расследовании. В пресс-службе ДВД Мангистау сообщили, что сейчас криминалисты изучают фотографию и проверяют на подлинность. - В едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) данный факт обнаружения трупа не зарегистрирован. Информация проверяется. Просим жителей не распространять данный снимок, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.