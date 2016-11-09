Сейчас 23-летний парень находится в ИВС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" 6 ноября в поселке Погодаева Зеленвского района ЗКО в своем доме найден убитым сын акима Красновского сельского округа Анатолий ШАТАЛОВ. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 ч. 1 УК РК "Убийство". Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.