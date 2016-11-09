Также в редакцию «МГ» обратились водители-экспедиторы, которые поставляют продукты в магазины. - Парковочных мест, чтобы остановиться, катастрофически не хватает. А подъездные пути к магазинам со стороны дворов в некоторых торговых точках, просто отсутствуют. Теперь стоят знаки, которые запрещают остановку у обочины дороги. Как нам быть? Как мы должны поставлять товар? Ведь есть и тяжелые коробки, которые нелегко пронести на руках даже десять метров, - говорит водитель-экспедитор Аслан. Как выяснилось, по проспекту Достык установили 26 (!) знаков, запрещающих остановку транспорта, кроме отведенных для этого мест. По словамзнаки установили по предписанию полиции. - Места для парковок были учтены проектом, когда делали капитальный ремонт проспекта Достык. Знаки, запрещающие остановку автотранспорта, были установлены согласно предписаниям административной полиции. По опыту прошлых лет свои транспортные средства люди оставляли вдоль обочин дорог. Но когда мы занимаемся уборкой дорожных сетей, места, где стояли автомобили становятся недоступными. Мало того, часто автомобили простаивали там по два-три дня. Нам приходилось вызывать дорожных полицейских, а иногда вовсе не могли найти владельцев транспортных средств, - рассказал Мирас МУЛКАЙ.