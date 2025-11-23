Дети составляют треть населения Казахстана — 34%. Страна усиливает меры по защите и поддержке несовершеннолетних: от финансовой помощи и горячего питания до новых законов и программ безопасности.

Дети составляют треть населения Казахстана — 34%, и их число продолжает расти. Международные организации, включая ООН, отмечают стабильный прогресс страны в обеспечении прав и благополучия детей. Об этом свидетельствуют данные министерства просвещения РК.

Казахстан демонстрирует почти 100% регистрацию рождений, что соответствует международным стандартам защиты прав ребёнка. Одним из ключевых направлений государственной политики стала долгосрочная финансовая поддержка детей: с 2024 года 50% инвестиционного дохода Нацфонда перечисляется на личные счета несовершеннолетних. В 2025 году каждый ребёнок получил около 130 долларов, число получателей превысило 324 тысячи, а суммарные накопления за два года составили около 233 долларов.

Особое внимание уделяется качественному питанию: с 2023 года все учащиеся начальных классов (1,7 млн детей) обеспечены горячим питанием за счёт государства, а в детских садах — 953 тысяч воспитанников. На эти цели из местных бюджетов выделено 207,4 млрд тенге. Согласно данным ЮНИСЕФ, показатели питания детей в Казахстане находятся на уровне стран Европы и Центральной Азии.

Для повышения безопасности несовершеннолетних страна ужесточила ответственность за тяжкие преступления против детей. За наиболее серьёзные деяния предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Институционально система защиты детей также укрепляется: впервые закреплена норма один специалист органов опеки на 5 тысяч детей. Штат специалистов вырос с 303 до 1028 человек, что выводит Казахстан в число стран СНГ с едиными стандартами кадрового обеспечения сферы защиты детства.

С 2026 года в стране стартует единая программа «Дети Казахстана», которая объединит все меры поддержки и развития детей в одну национальную стратегию.