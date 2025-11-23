В Каратобинском районе также модернизируют энергетическую инфраструктуру.

Аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев на брифинге РСК рассказал о ключевых проблемах района. Одна из главных — жильё. Сейчас, по данным «Отбасы банка», в очереди на получение жилья стоят 639 человек. В 2024 году для социально уязвимых семей в селе Шалгын построили два дома. В этом 2025 году проект продолжается: строят 18 домов в 8 отдалённых населённых пунктах. Это позволит многодетным семьям переселиться в село и поддержит демографическую ситуацию.

Из 22 населённых пунктов района 13 имеют централизованное водоснабжение — это 91,3% жителей.

В районе активно реализуются проекты водоснабжения:

В Толене, Сауле и Каракамысе строят магистральную систему водоснабжения. Уже выполнено 75% работ.

В селе Алаколь построили внутрипоселковый водопровод (345 млн тенге, подрядчик — ТОО «Калдыгайты»).

В селе Бесоба установлен модульный блок для питьевой воды (13 млн тенге, ИП «ДЭК»).

После завершения этих проектов район полностью будет обеспечен водой.

Также продолжается строительство объектов культуры и спорта:

В селе Шоптиколь строят культурно-спортивный комплекс, планируют открыть в декабре (918 млн тенге, подрядчик — ТОО «Тәуекел»).

В селе Коржын строят дом культуры, завершение — декабрь 2025 года (643 млн тенге, подрядчик — ТОО «Тәуекел»).

В сельских округах многие административные здания устарели. В прошлом году отремонтировали здания в Каракольском и Жусандойском округах. В этом году строят новые административные здания в Саралжыне и Егиндиколе. Также в 2025 году в районе продолжаются работы по ремонту и обновлению электрических сетей. На текущий и капитальный ремонт выделено 14 миллионов тенге. Уже проведены работы на воздушной линии длиной 8,6 километров, заменены 132 опоры, а также отремонтирована линия протяжённостью 7,79 км.

В рамках национального проекта по модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры в этом году планируется заменить изношенные сети:

воздушную линию 10 кВ длиной 60 км,

линию 0,4 кВ длиной 16 км,

19 трансформаторов.

Общая стоимость проекта — 3,3 миллиарда тенге. До 1 января 2026 года планируется выполнить 30% работ.

Справка:

Замене подлежат линии 10 кВ, тянущиеся от села Сулыколь, Каракамыс, Актайсай, Жусандой, Косколь, Егиндиколь, Каратобе, Шоптиколь, Ушагаш, Коржын до Бесобы; а также линии от Егиндиколя до Жигерлена (5 км) и от Косколя до Шалгына.



