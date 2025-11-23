Предложения правительства обсудят с бизнесом, после чего примут окончательное решение.

На совещании по стабилизации инфляции под руководством вице-премьера и министра национальной экономики Серика Жумангарина представили первые результаты анализа продовольственной корзины. Рассматривался вопрос о возможном расширении списка социально значимых продуктов.

На третьей неделе ноября цены на такие товары не выросли. По словам первого вице-министра торговли Айжан Бижановой, в октябре сильнее всего на рост продовольственных цен повлияли помидоры, мясной фарш, бескостная говядина, конина на кости, огурцы, свежая рыба, бананы и другие продукты. При этом в годовом сравнении помидоры подешевели на 36,6%, а огурцы — на 43,4%.

— По итогам анализа продовольственной инфляции во всех регионах мы сформировали топ-30 товаров, которые дают наибольший вклад в рост цен, но не входят в перечень социально значимых. Это различные виды мяса, свежая рыба, яблоки, груши, лимоны, чай, сыр, скумбрия холодного копчения, бананы, помидоры, огурцы и другие. Среди них есть как товары с высокой долей импорта, а так и те, цены на которые влияют в основном на месячную, но не годовую инфляцию. Из этого списка мы определили 23 позиции, которые потенциально могут быть включены в перечень социально значимых. Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом, — отметила Айжан Бижанова.

Для предпринимателей расширение списка означает необходимость соблюдать установленные правила: прозрачные сделки, оформление договоров, выдача счетов-фактур и фискальных чеков, а также торговая надбавка не выше 15%. Эти меры направлены на прозрачность оборота популярных продуктов и снижение влияния посредников на их конечную стоимость.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил Министерству торговли обсудить каждую из предложенных позиций с бизнесом, отраслевыми ассоциациями и НПП «Атамекен», а также дополнительно изучить структуру импорта. Окончательные решения примут после завершения всех консультаций.

Напомним, что в ЗКО 172 предпринимателя поднимали цены на социальные товары выше нормы. 87 из них получили штрафы.



