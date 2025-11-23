В Уральске полицейские задержали 18-летнего молодого человека, которого подозревают в продаже наркотиков, сообщает Polisia.kz. Во время патрулирования сотрудники заметили юношу, который вел себя подозрительно. Когда его спросили о запрещённых веществах, он попытался убежать, но его быстро поймали. При досмотре у него нашли 10 пакетов с белым порошком. Ещё три пакета, которые он, по всей видимости, выбросил, полиция изъяла на месте происшествия.
По этому делу уже начато уголовное расследование. В департаменте полиции ЗКО напомнили, что торговля наркотиками — серьёзное преступление, за которое грозит уголовная ответственность.
