В Уральске полицейские задержали 18-летнего молодого человека, которого подозревают в продаже наркотиков, сообщает Polisia.kz. Во время патрулирования сотрудники заметили юношу, который вел себя подозрительно. Когда его спросили о запрещённых веществах, он попытался убежать, но его быстро поймали. При досмотре у него нашли 10 пакетов с белым порошком. Ещё три пакета, которые он, по всей видимости, выбросил, полиция изъяла на месте происшествия.

По этому делу уже начато уголовное расследование. В департаменте полиции ЗКО напомнили, что торговля наркотиками — серьёзное преступление, за которое грозит уголовная ответственность.







