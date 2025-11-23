В рамках объявленного Министром внутренних дел «Года профилактики» в Атырау прошла республиканская акция «Образцовый водитель – 2025», направленная на повышение ответственности участников дорожного движения и популяризацию культуры вождения.

В ходе мероприятия сотрудники полиции останавливали транспортные средства и проверяли историю правонарушений каждого водителя с момента получения ими водительского удостоверения. По итогам проверки более десяти жителей города, которые строго соблюдали порядок и не допускали нарушений правил дорожного движения, были отмечены Благодарственными письмами от имени заместителя начальника Департамента полиции Атырауской области полковника полиции Абдигани Сейдуалиева.

Кроме того, юные инспекторы дорожного движения школы №33 имени Касыма Кайсенова вручили водителям рисунки на тему «Будь внимателен за рулём!» и разместили на автомобилях специальные наклейки «Образцовый водитель».

По завершении акции полицейские напомнили участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и всегда помнить о безопасности маленьких пешеходов.