Согласно данным синоптиков в Уральске 24 ноября ожидается пасмурная погода. Днем — +9…+7, ночью +6. Ветер 10-13 метров в секунду.
Атырау. Днём — до +11 °C, ночью — около +7°C. Облачно, осадков не ожидается. Ветер южный до 19 м\с.
Актау. Днём — около +11…+16 °C, ночью — +7…+10 °C. Солнечно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 20 м/с.
Актобе. Днём температура — +5…+7 °C, ночью — +3. Облачно, без осадков. Ветер юго-западный до 13 м\с.
Жителям регионов рекомендуется учитывать погодные изменения при планировании дня — ноябрь остаётся непредсказуемым.