В Актобе и Атырау снова НМУ: жителям рекомендуют оставаться дома

Согласно данным РГП «Казгидромет», жителям пяти городов Казахстана (Актобе, Атырау, Шымкент, Алматы и Балхаш) рекомендовано оставаться дома или воздержаться от длительных прогулок 24 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий.

Речь идёт о высоком уровне загрязнения воздуха, вызванном сочетанием факторов: слабый ветер, туман и температурная инверсия. Эти условия заставляют вредные вещества накапливаться в приземном слое атмосферы.

Гражданам советуют минимизировать пребывание на улице, особенно вблизи автотрасс и источников загрязнения. При этом рекомендуют:

ограничить физическую нагрузку и прогулки;

детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями — избегать длительного пребывания на открытом воздухе.

Неблагоприятные метеорологические условия объявлены в Актобе и Атырау