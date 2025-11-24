Дорожные войны в стиле UFC в Атырау: в драку вмешались проезжающие мимо бойцы СОБР

Инцидент произошел 17 ноября около 10:00 по улице Баймуханова. Между водителями Hyundai и Toyota произошел конфликт. Не поделив дорогу, мужчины решили выяснить отношения кулаками. Пассажирка одного из авто сняла происходящее на видео. По счастливой случайности мимо проезжали бойцы отряда «Арлан» (формирование специального назначения в составе МВД РК- прим. автора), которые вмешались в драку. Следом за ними подъехала карета скорой помощи, которая, как выяснилось, ехала на другой вызов.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что конфликт произошел из-за того, что водители не уступили друг другу дорогу. В результате драки 24-летний водитель Hyundai сломал руку своему 38-летнему оппоненту.

– Водителя Hyundai доставили в оперативно-следственную группу городского отдела полиции №2. Кроме того, в отношении него составлены административные протоколы за управление транспортным средством без государственных регистрационных номеров, либо после запрета на эксплуатацию, либо незарегистрированным в установленном порядке, а также за отсутствие страховки, - сообщили в ДП региона.

Машину нарушителя поместили на штрафстоянку. В отношении водителя начато досудебное расследование по статье «Хулиганство».