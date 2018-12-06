Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы суда ЗКО, с 25 мая в специализированном административном суде Уральска запущен пилотный проект «Ночной суд». Особенность проекта заключается врассмотрении дел с 18 до 22 часов. При производстве административных дел обеспечено участие прокуроров, адвокатов и медиаторов. К делам, рассматриваемым в ночном суде относятсямелкое хулиганство, противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, умышленное причинение легких телесных повреждений, побоев, дорожно-транспортные происшествия, связанные с неисполнением судебных актов и нарушениями законодательства в области миграции населения. - С момента запуска пилотного проекта ночным судом рассмотрено 353 административных дел, из них 44 прекращены в связи с примирением сторон в порядке медиации. Преимущества проекта в экономии времени, оперативном разрешение спора и устранение последствий ДТП, поскольку сроки рассмотрения дел сокращаются с 72 дней до 3 суток, что способствует более быстрому получению страховой выплаты по ДТП, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Рассмотрение дел в ночном суде возможно в том случае, если правонарушитель признает себя виновным в совершенном правонарушении, согласен с причинённым ущербом и имеется ходатайство обеих сторон о рассмотрении дела незамедлительно. Удобное для граждан время рассмотрения административных дел, связанных с нарушениями правил дорожного движения повлекших ДТП, позволило в кратчайшие сроки устранить последствия происшествия и получить страховую выплату за поврежденный автотранспорт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.