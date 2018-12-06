Иллюстративное фото с сайта openday.ru Выяснилось, что преступная группа охранников занималась разбоем и грабежом. В конце ноября группа лиц, состоящая из 5 подозреваемых, путем угроз отняли телефоны и крупную сумму денег у иностранных граждан. - Так, в полицию обратился один из потерпевших - гражданин Узбекистана. По итогам оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам удалось задержать всех участников разбойного нападения в возрасте от 18 до 24 лет. Как выяснилось, двое из них действующие сотрудники охранной фирмы, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 192 УК РК "Разбой". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.