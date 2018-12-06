- Автобус не может нормально остановиться на остановке. Водитель тормозит, а автобус юзом еще некоторое расстояние едет. Да и подойти к автобусу тоже невозможно, сплошной лед. Как на катке, - возмущается житель города. Нужно отметить, что, по словам горожан, такая же ситуация и с тротуарами в городе. - По тротуарам невозможно ходить, они ледяные, даже в центре города. Почему никто не сыплет на них ничего и не откалывает лед, - возмущается Ирина. В свою очередь в ТОО "Жайык таза кала" утверждают, что с проблемой знакомы. - Мы знаем, что существует такая проблема. Мы работаем, - говорит директор ТОО "Жайык таза кала" Асылбек Сакказов. - Сейчас планируем наиболее оживленные места посыпать чистой солью. К тому же мы вывозим снег.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.