Иллюстративное фото из архива "МГ" Вечером, когда уже темнело, он провалился под лед. Его крики о помощи услышал мужчина, который в это время приехал в безлюдное место показать детям водохранилище. Он сразу позвонил на 102. - Было это в 18.05, - рассказали в оперативно-спасательном отряде ДЧС. – Рыбак провалился в промоину посреди водохранилища между двумя пляжами. Мужчина позвонил на 102, и не дожидаясь приезда спасателей, сам поехал на ближайшую станцию, это примерно в 3-4 километрах от этого места. С помощью спасательной доски мужчину вытащили, отвезли на станцию, там отогрели, спасатель Ербол Мадметханов отдал ему свою одежду. Рыбака отогрели, растерли, передали скорой. Днем он ходил с удочками, был недалеко от берега. Лед там без трещин, потом он ушел на другой берег, и когда возвращался, попал в промоину. Сейчас на море толщина льда до 20 см, но есть промоины, поэтому уходить далеко от берега опасно. Глубина водохранилища до 35 метров. Спасатели предупреждают, что если человек проваливается под лед, даже там, где глубина составляет 3 метра, он может утонуть. - Этому рыбаку просто повезло. Спасибо мужчине, который, услышав его крики, бросился звонить спасателям, и поехал на станцию, - пояснили в ДЧС.