Фото из соцсетей Сообщение от единой службы спасения 112 распространили все операторы сотовой связи. Дело в том, что ранним утром на территории Атырауской области прошел дождь, который впоследствии из-за пониженной температуры превратился ледяную корку и парализовал дороги межрайонного и республиканского значения. В самом городе Атырау с утра люди пожаловались на отсутствие такси и автобусов. Сильный гололед сковал центральные улицы и тротуары. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В частности, в борьбе с гололедом задействовано 200 дорожных рабочих, 12 поливомоечных машин, 6 тракторов-щеток, 2 пескоразбрасывателя.