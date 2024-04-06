По данным ДЧС ЗКО, на шестое апреля на территории города и области подтопленных жилых домов и дворов нет. Насчитывается пять переливов автодорог. На контроле находится 60 размывов дорожного полотна. Без транспортного сообщения остаются 10 сёл. В ведомстве отметили, что водой подтопило 427 дачных домов:
  • «Путеец» — 100;
  • «Ягодка» — 67;
  • «Венера» — 69;
  • «Үміткер» — 65;
  • «Ивушка» — 13;
  • «Кожевник» — 12;
  • «Газовик» — 10;
  • «Зенит» — 25;
  • «Вагонник» — 10;
  • «Строитель» — 10;
  • «Березка» — 12;
  • «Самал-3» — 20;
  • «Вымпел» — 3;
  • «Труд» — 4;
  • «Орбита» — 3;
  • «Зейнет» — 4.
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Уральске,  Каратобинском, Сырымском, Бурлинском и Теректинском районах.  На шестое апреля на реке Урал фактический уровень подъема воды составил 679 сантиметров.