По данным ДЧС ЗКО, на шестое апреля на территории города и области подтопленных жилых домов и дворов нет. Насчитывается пять переливов автодорог. На контроле находится 60 размывов дорожного полотна. Без транспортного сообщения остаются 10 сёл.
В ведомстве отметили, что водой подтопило 427 дачных домов:
«Путеец» — 100;
«Ягодка» — 67;
«Венера» — 69;
«Үміткер» — 65;
«Ивушка» — 13;
«Кожевник» — 12;
«Газовик» — 10;
«Зенит» — 25;
«Вагонник» — 10;
«Строитель» — 10;
«Березка» — 12;
«Самал-3» — 20;
«Вымпел» — 3;
«Труд» — 4;
«Орбита» — 3;
«Зейнет» — 4.
Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Уральске, Каратобинском, Сырымском, Бурлинском и Теректинском районах. На шестое апреля на реке Урал фактический уровень подъема воды составил 679 сантиметров.