«Путеец» — 100;

«Ягодка» — 67;

«Венера» — 69;

«Үміткер» — 65;

«Ивушка» — 13;

«Кожевник» — 12;

«Газовик» — 10;

«Зенит» — 25;

«Вагонник» — 10;

«Строитель» — 10;

«Березка» — 12;

«Самал-3» — 20;

«Вымпел» — 3;

«Труд» — 4;

«Орбита» — 3;

«Зейнет» — 4.

По данным ДЧС ЗКО, на шестое апреля на территории города и области подтопленных жилых домов и дворов нет. Насчитывается пять переливов автодорог. На контроле находится 60 размывов дорожного полотна. Без транспортного сообщения остаются 10 сёл. В ведомстве отметили, что водой подтопило 427 дачных домов:Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Уральске, Каратобинском, Сырымском, Бурлинском и Теректинском районах. На шестое апреля на реке Урал фактический уровень подъема воды составил 679 сантиметров.