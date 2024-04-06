— Мы укрепляем существующие дамбы города, расположенные возле рек Урал и Чаган. Топографические съемки сделали, хотим их укрепить ещё больше. В ДЧС ЗКО прогнозируют подъём воды на 10-20 апреля. Пик придётся примерно на 15,16,17 апреля. Более 20 крупных компаний области предоставили свою спецтехнику в количестве 200 единиц. Продолжаем работы, — рассказал Жандос Дуйсенгалиев.

Как сообщил заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев, по прогнозам специалистов ожидается очень большой подъем реки Урал до критического уровня 10 метров. В норме должно быть до 8 метров. Опасный уровень считается 8,5 метров.Четвертого апреля в мессенджерах и социальных сетях распространилась информация о том, что Урал поднимется до 10 метров. Тогда директор филиала «Казгидромет» по ЗКО Тлеген Шапанов заявил, что эта рассылка — фейк, а в ДЧС попросили жителей области не распространять недостоверную информацию.