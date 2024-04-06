В Казахстане в два раза сократят сроки проведения конкурсов по госзакупкам

Мажилис одобрил проект о новых правилах в государственных закупках, об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Проект предусматривает создание механизма наблюдения общественности, в особенно в области строительных работ. На веб-портале госзакупок будут публиковать графики выполнения работ с продвижением и отчетом их исполнения используя фото и видео фиксацию. Органы общественного надзора получат возможность проводить мониторинг договоров госзакупок.

Кроме того, в два раза сократятся сроки процедур по государственным закупкам. Общий срок будет занимать один месяц. Закупки будут признаваться состоявшимися при одной заявке, если будут соблюдены все правила.

Также по новым правилам, сельские акиматы смогут производить закуп из одного источника в пределах 3000 МРП. Исключается приобретение периодических печатных изданий на бумажном и электронном носителях, услуги по ремонту авиационной техники на специализированных авиаремонтных предприятиях. Кроме того, вводятся пороги по товарам — до 100 МРП, по работам и услугам — до 500 МРП, по товарам, работам и услугам для сельских акиматов — до 3 000 МРП. Будет отменено обязательное требование проведения закупок путем конкурентных методов.

Некоторые товары, работы и услуги будут приобретаться у предприятий малого и среднего бизнеса в целях их поддержки. Перечень будет утверждаться министерством финансов и национальной палатой предпринимателей. Также на результаты конкурса будет влиять территориальная принадлежность предпринимателя. То есть, потенциальный поставщик, который зарегистрировался в местности выполнения работ, получает условную скидку в 1%.

Вводится штраф для организатора закупок, который не обратился в суд при обнаружении недостоверной информации от поставщиков. За первое нарушение штраф — 30 МРП, за повторное — 60 МРП.

Предлагается ужесточить законодательство для поставщиков услуг за срыв сроков и надлежащее качество работ. Также хотят снизить разрешенный объем работ для субподрядчиков с 50% до 30%.

Заключение контрактов, проведение конкурсов и контроль исполнения будут под контролем министерства промышленности и строительства и организаций квазигосударственного сектора.