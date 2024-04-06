По информации департамента полиции Актюбинской области, двое молодых мужчин представлялись сотрудниками полиции и совершали грабежи.

Подозреваемые останавливали одиноко идущих людей и под видом оперуполномоченных по противодействию наркопреступности, обвиняли их в закладке наркотиков, а после вымогали личные вещи. У одного из потерпевших отобрали наушники «Airpods Pro2» стоимостью 140 тысяч тенге. У другого — сотовый телефон «Huawei».

Подозреваемые задержаны. По факту грабежа проводится досудебное расследование. Совершившим преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.