— Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях, — пояснил президент.

— Создан республиканский штаб во главе с премьер-министром. Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. Главное – не допустить человеческих жертв, — сказал Токаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в связи с тяжелой паводковой ситуацией.Он отметил, что после его критики и указаний правительство активизировало усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает соответствующие меры.Глава государства отметил, что ни один из пострадавших от паводка не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все материальные потери компенсируют. Также Токаев поручил направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации.