Водителя под наркотиками лишили свободы и водительских прав в ЗКО

В суде района Бәйтерек рассматривалось уголовное дело в отношении сельчанина по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии наркотического опьянения".

- Подсудимый вину признал полностью и суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, - сообщили в суде.

Приговор суда в законную сил не вступил и может быть обжалован.