Атырау может повторить судьбу Кульсары — Жасулан Бисембиев
Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев опубликовал пост-обращение к жителям области на своей странице в Facebook.
— Ситуация в городе Кульсары очень сложная. Более двух недель проводили противопаводковые мероприятия, три дня боролись с паводком. Но стихия оказалась сильнее. В настоящее время пострадавшим оказывают помощь, а убытки возместят.Однако город Атырау может повторить эту судьбу. Предполагается, что риск затопления будет не меньше, чем у городов Оренбург и Уральск.Конечно, город готовится, ведь за пять дней для укрепления берегов и строительства защитных дамб мобилизованы 20 крупнейших строительных компаний региона и 6 крупных нефтяных компаний.Подготовлен запас необходимых материалов (мешки, лопаты, инертные материалы), — написал замакима.
По его словам Ириклинское водохранилище сбросило в реку Урал рекордное количество воды. Такого объема воды еще не было в истории.
— Индерский район для берегоукрепительных работ выделил 54 спецтехники и более 400 рабочих рук. На данный момент на опасных участках реки Урал возвели 10 километров дамб. Использовано 37950 мешков, работы продолжаются. В Махамбетском районе протяженность берегоукрепительных дамб – 80 км на 17 населенных пунктах, расположенных вдоль реки Урал. 9 берегоукрепительных дамб под угрозой подтопления. Это Талдыколь, Бейбарыс, Махамбет, Алга, Сарытогай, Сарайшык, Енбекшил, Есбол и село Ортакшыл. Подготовили 56 тысяч мешков, работает 95 единиц спецтехники, более 140 сотрудников и 1300 волонтеров, — пояснил он.
Также Бисембиев сообщил, что в пригороде Атырау на 12 участках занимаются берегоукрепительными работами. Возвели 7 километров дамб высотой 2 метра.
Использовали 100 тысяч мешков, и на эти работы было привлечено более пяти тысяч человек. Это работники местных исполнительных органов, министерства обороны, Национальной гвардии, ДЧС, сотрудники полиции и четыре тысячи волонтеров.
