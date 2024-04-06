В настоящее время пострадавшим оказывают помощь, а убытки возместят.

Однако город Атырау может повторить эту судьбу. Предполагается, что риск затопления будет не меньше, чем у городов Оренбург и Уральск.

Конечно, город готовится, ведь за пять дней для укрепления берегов и строительства защитных дамб мобилизованы 20 крупнейших строительных компаний региона и 6 крупных нефтяных компаний.

Подготовлен запас необходимых материалов (мешки, лопаты, инертные материалы), — написал замакима.