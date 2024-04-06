В связи с паводком в редакцию "МГ" все чаще стали поступать звонки, о том, что жители подтопленных домов не могут снять квартиру. Якобы, пострадавшие от паводка снимают квартиры не только посуточно, но и на длительный срок и свободных квартир в Уральске почти не осталось.

Корреспонденты "МГ" обзвонили арендодателей по объявлениям, поговорили с риэлторами и выяснили, что квартиры в городе есть. Цены на недвижимость остались прежние, более того, некоторые владельцы квартир даже готовы сделать скидку.

- Всё понимаем, можем скидку 1000 тенге в день сделать, - сказала нам хозяйка одной из квартир, сдающих посуточно.

Таким образом, посуточную однокомнатную квартиру можно снять за 8-10 тысяч тенге. Если снимать на длительный срок, то цены до 100 тысяч тенге за однокомнатную квартиру. Цена двухкомнатных квартир за сутки варьируется от 12 до 15 тысяч тенге. На длительный срок от 80 тысяч тенге в месяц. Цены на трехкомнатные квартиры за сутки от 17 тысяч тенге. На длительный срок от 100 тысяч тенге.