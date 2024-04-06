Семьям выдадут по 300 тысяч тенге в Актобе и в Айтекебийском районе, в остальных районах - по 100 МРП или 369200 тенге. Разница в суммах связана с тем, что такие размеры определены в решениях городского и районных маслихатов. Для получения денег жителям необходимо обратиться в отделы занятости и соцпрограмм по месту жительства.

- Речь идет о единовременной выплате для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, в том числи из-за паводка. Пострадавшим надо обратиться в отделы занятости и соцпрограмм по месту жительства с документами - заключением комиссии при акимате, которая проводит обход подтопленных домов, справкой из ДЧС, заявлением, удостоверением, указать счет, куда перечислить деньги. Собесы проверяют документы восемь дней, в течение трех дней перечислят деньги. От доходов семьи это не зависит, единовременное пособие можно получить и в районах, где не объявляли режим ЧС, - разъяснила руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Актюбинской области Гульназ Сисенова.

Чтобы получить компенсацию за нанесенный ущерб имуществу и домам пострадавшим от паводка надо обратиться в комиссии при акиматах, оценить ущерб, собрать документы. Это может занять два-три месяца.

В Актюбинской области затоплены 792 дома, разрешены 92, повреждены 187 дворов и 191 дачный дом.

Фарида ЗАРИП