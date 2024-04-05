Более 3000 жителей Орска эвакуированы, среди них 721 ребёнок, сообщает Telegram-канал Mash. По словам губернатора Оренбургской области, в зону подтопления попадает почти 11 тысяч человек и более четырёх тысяч домов из восьми ближайших посёлков. Дыра в дамбе в Старом городе становится больше. На данный момент подтоплено 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населённых пунктах. Ведутся работы по укреплению дамбы. Подвозится дополнительная спецтехника, большегрузы везут щебень для восстановления заградительной насыпи. Полиция оповещает население об эвакуации. За последние сутки уровень воды в реке Урал увеличился на 91 сантиметр и составляет сейчас 778 сантиметров. Электро- и газоснабжение районов будет отключено.