Иллюстративное фото из архива "МГ" В межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК сообщили, что за прошедшие сутки по стране был зарегистрирован 741 новый случай заболевания COVID-19. 340 заболевших пациентов являются бессимптомными носителями коронавирусной инфекции. В ЗКО за прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев, у 16 пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме. Всего в стране выявлено 99 442 случая заболевания COVID-19, выздоровели 72 523 человека. В ЗКО общее количество заболевших составляет 6 315, выздоровели - 5 411.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.