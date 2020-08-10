Въезд в Россию гражданам Казахстана, в том числе студентам, приостановлен временно, до улучшения эпидемиологической ситуации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гражданам Казахстана приостановили въезд в Россию Иллюстративное фото из архива "МГ" На официальной странице посольства Казахстана в РФ в Facebook говорится, что посольство держит вопрос по студентам на особом контроле и ведет переговоры с российской стороной. - Возможно, на следующей неделе будет получен ответ, о чем оперативно сообщим на наших ресурсах. Следите за нашими новостями. Просим вас с пониманием относиться к возникшей форс-мажорной ситуации, сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Подобная нештатная ситуация, в связи с пандемией, сложилась в большинстве стран мира, - говорится в сообщении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.