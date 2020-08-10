Мужчину задержали в ночь на 9 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Менеджера "Гарант-24 Ломбард" задержали в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сотрудниками криминальной полиции был задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. - Менеджера "Гарант-24 Ломбард" разыскивали сотрудники управления полиции Атырау. Он подозревается в мошенничестве по статье 190 УК РК. Задержанный был водворен в изолятор временного содержания в городе Уральск, - отметили в ведомстве. К слову, за семь месяцев этого года сотрудниками криминальной полиции области было задержано 62 преступника, находящихся в розыске, из них восемь находились в розыске стран СНГ, трое преступников в розыске других городов и 51 преступник - в розыске по ЗКО. Напомним, 21 февраля этого года с заявлениями в департамент полиции ЗКО обратились 29 жителей, которые просили принять меры в отношении "Гарант-24 Ломбард". Тогда жители области вложили около 5 миллиардов тенге. На следующий день, 22 февраля, в Уральске был задержан директор "Гарант-24 Ломбард". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  