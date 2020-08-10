Акции протеста начались в Минске после окончания голосования на выборах президента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По всей Белоруссии проходят акции протеста Фото с сайта censor.net.ua По данным "РИА Новости", первоначально протестующие собрались на площади Победы, у стелы "Минск — город-герой". Около полуночи силовикам удалось вытеснить оттуда толпу, заставив ее отступить по проспекту Машерова. Затем демонстрантов вытеснили и с проспекта. В спецоперации были задействованы бойцы ОМОНа и внутренних войск. Ночью на протяжении нескольких часов по центру города перемещались многочисленные группы молодежи, вступая в стычки с правоохранителями. Для разгона участников несанкционированных акций применялись водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон. Вся белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы. Сообщалось, что, помимо Минска, силовики задерживали нарушителей порядка в Витебске и Бресте. Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье, 9 августа. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. По всей Белоруссии проходят акции протеста Фото с сайта www.zakon.kz Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.