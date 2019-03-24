Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

50-летний Владимир Недостоев 15 марта вышел с работы, но домой не пришел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Владимир Недостоев Как рассказала супруга Владимира Недостоева Наталья, ее муж пропал 15 марта. - Примерно в 13.00 он вышел с работы в районе остановки "Торговая база", но так и не вернулся. До сих пор у нас нет никаких известий. Мы написали заявление в полицию, пока безрезультатно. Очень переживаем. Он никогда не страдал потерей памяти и тяжелыми заболеваниями, - рассказала женщина. Наталья отметила, ее муж был одет в брюки и ботинки черного цвета, на нем была синяя куртка, был без головного убора. При себе имел телефон и документы.