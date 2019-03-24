Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ЗКФ РГП "Казгидромет", 25 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер юго-восточный 15-20 м/с. 25 марта в городе Уральск ожидается туман, гололед, днем ветер юго-восточный 17 м/с. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.