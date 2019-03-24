Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает департамент статистики Атырауской области, в январе-феврале 2019 года в Атырау и четырех районах области объемы построенного жилья превысили уровень января-февраля 2018 года: в областном центре – на 33,3%, в Кызылкогинском – на 77 процентов, в Жылыойском и Махамбетском – на 38 и 9% соответственно, в Курмангазинском– на 8,3%. Между тем, основными источниками финансирования жилищного строительства на сегодня являются субъекты частной формы собственности, где основную долю (более 61 процента) занимает население. По данным ведомства, средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади в многоквартирных домах в январе-феврале этого года составила 194,8 тысяч тенге и в жилых домах,построенных населением – 67,6 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.