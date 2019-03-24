Фото из архива "МГ" 24 марта Указом президента РК Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем администрации президента Казахстана. Напомним, c 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года Бакытжан Сагинтаев возглавлял Правительство Казахстана. С 1 марта 2019 года он трудился государственным секретарём, 24 марта указом президента РК был освобожден от должности государственного секретаря Республики Казахстан. Также, 24 марта Указом президента РК государственным секретарем Казахстана назначен Марат Тажин. Стоит отметить, что до этого дня Марат Тажин занимал должность заместителя руководителя Администрации президента Казахстана. Между тем, Указом главы государства помощником президента Республики Казахстан был назначен Нуртлеуов Мурат Абугалиевич. Мурат Нуртлеуов был освобождён от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Финляндской Республике, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.