Смешайте 1 сырой желток с 1 ч.л.меда, добавьте 7 капель оливкового масла. Намажьте руки и наденьте полиэтиленовые перчатки, потом тканевые. Можно заменить перчатки пакетами, а поверх оберните тканью или полотенцем. Через 15 минут вымойте руки теплой водой без мыла.Смешайте 2 ст.л. творога с сыром желтком и 1 ст.л. молока. Держите 20 минут. после смыть без мыла. При сухой коже от использования мыла стоит отказаться. Оно еще больше пересушит. Вместо него используйте пенку или гель для умывания для лица. А чтобы кожа не сохла в течении дня – смазывайте жирным кремом каждые 2 часа.