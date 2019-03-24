Эта часть курицы часто получается сухой. Но только не с этими рецептами. Попробуте. В пивном кляре 600 гр. куриной грудки 2 ст.л. муки Растительное масло 1 ст.л. любимых специй для курицы Соль, черный перец Для кляра 1 ст. светлого пива 1 ст. муки Соль Куриную грудку нарезать плоскими ломтиками. Добавьте специи, соль, перец, перемешайте и дайте постоять минут 15. Для кляра в муку добавьте соль и постепенно подливая ледяное пиво перемешивайте, чтобы не было комочков. Кляр должен получиться более жидкое, чем тесто на оладьи. Обваляйте каждый кусочек грудки в муке, потом обмакните в кляр. Обжарьте в горячем масле с двух сторон, до румяной корочки. Запечённая в банке 500 гр. грудки 1 морковка 1-2 зуб.чеснока 1 ст.л. томатного соуса Любимые специи, соль, перец, кориандр Филе нарезать небольшими кусочками. Морковь почистите, и нарежьте соломкой. Чеснок измельчить. К курице добавить морковь, чеснок томатный соус и все специи, перемешать и оставить минут на 20. Переложить все в стеклянную банку, емкостью 1 литр, оберните горлышко фольгой. Поставьте в холодную духовку, разогрейте до 160 градусов и готовьте 30 минут. После этого увеличьте температуру до 180 градусов и готовьте еще 30 минут. Томлённая в молоке 600 гр. грудки 600 гр. молока 1 ч.л. специй для курицы 1 ч.л. молотой паприки ¼ ч.л. молотого имбиря Соль, черный перец Смажьте грудку специями, втирая их в мясо. Затяните грудку пленкой и оставьте на час. В кастрюлю налейте молоко и доведите до кипения. Опустите в молоко грудку и на небольшом огне дайте прогреться не более 1 минуты. Снимите с огня. Укутайте кастрюлю с курицей чем - то теплым и оставьте так на два часа. Потом выньте грудку из молока и можно подавать. В нашей рубрике "Все для тебя" вы найдете массу интересного : рецепты вкусных блюд и советы по уходу за собой.