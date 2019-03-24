Как сообщил на открытии учебного заведения заместитель руководителя городского отдела образования Ерлан Кабдинов, строительство средней школы им.М.Утемисова в пригородном селе Ракуша началось в июне 2017 года и завершилось на днях. - Это стало настоящим подарком для местных жителей, так 645 детей села до настоящего времени учились в 35-й школе микрорайона Оркен, - заметил чиновник. Новая двухэтажная школа возведена благодаря спонсорской поддержке компании "NCOC". Все кабинеты образовательного учреждения оснащены новым современным оборудованием, интерактивными досками и компьютерами. В школе просторные и светлые классы, большой спортзал, столовая, библиотека, отдельный класс для детей из предшкольной группы. Расположилась школа на 2,5 га земли. Занятия начнутся после Наурыза.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.