По словам очевидцев, на продавца мобильных телефонов напал мужчина, который нанес ему множество ножевых ранений. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 23 марта примерно 16. 50 дня неизвестный совершил разбойное нападение, с приминением оружия (кухонный нож), на магазин "Мобильник", где похитил сотовые телефоны, после чего скрылся с места преступления. - Подозреваемый был задержан. Это ранее судимый житель района Байтерек 1979 года рождения. Задержанный водворен в ИВС УП города Уральск. Начато досудебное расследование по ч.1 ст.192 УК - "Разбой", - отметили в ДП ЗКО. Со слов пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи поступил 16.57. - Прибыла карета скорой помощи в 17.02. С места происшествия был госпитализирован 31-летний мужчина с колото-резаными ранами. Он был доставлен в городскую многопрофильную больницу, - отметили в управлении.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.