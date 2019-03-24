Заседание было выездным и состоялось на базе Актюбинского завода нефтяного оборудования. В его работе, помимо студентов, приняли участие руководители вузов, колледжей и крупнейших промышленных предприятий.

- Неслучайно мы проводим заседание на заводе, поскольку основной вопрос, который мы рассмотрим сегодня, - трудоустройство выпускников технических специальностей. Студенты должны чаще бывать на таких производственных базах, чтобы четко понимать, где и с чем они будут работать после завершения учебы. Согласно статистике, в среднем трудоустройство выпускников с высшим образованием в нашей области составляет около 70 %. Мы должны понять, в чем проблема, почему не обеспечивается полная занятость? Поэтому сегодня наряду с молодежью в заседании участвуют руководители учебных заведений и предприятий, интересы которых этот вопрос затрагивает напрямую. Надеюсь на конструктивный диалог, с определением конкретных путей решения, - сказал Ондасын Уразалин, открывая мероприятие.

Были обсуждены вопросы повышения имиджа образования, подготовки конкурентоспособных кадров в стенах учебных заведений. О возможности трудоустройства молодых специалистов и их карьерном росте студентам рассказали президент АО «ТНК Казхром» Арман Есенжулов, генеральный директор АО «СНПС Актобемунайгаз» Вэй Юйсян, гендиректор ТОО «АРБЗ» Валерий Обилец. Отметим, главы крупнейших предприятий региона и молодежь как один сошлись во мнении о необходимости развития дуального обучения.

- Дуальная система профессионального образования получила мировое признание как наиболее эффективная форма подготовки кадров высокой квалификации. Работа по её внедрению должна вестись у нас систематически как в вузах, так и в колледжах, - подчеркнул аким области.

- Здесь вопрос качественного образования, которому мы придаем большое внимание, поэтому мы всецело за то, чтобы учащиеся вузов проходили практику на производствах. Для примера скажу, что ежегодно на наших актюбинских предприятиях проходят практику более 160 студентов. Только в прошлом году на наши производства были приняты на работу более 50 выпускников. Хочу добавить, что мы, вместе с этим ежегодно нуждаемся в 600-700 работниках рабочих профессий, - отметил, в свою очередь, президент АО «ТНК «Казхром» Арман Есенжулов.

Аким области заметил, что, к сожалению, вся техническая документация, терминологии на большинстве предприятий воспроизводится на русском и иностранном языках.

- Это, к сожалению, заметно и на заводе, в котором мы сегодня находимся. Все плакаты, стенды написаны либо на официальном языке, либо на иностранном. В этом плане нужно что-то предпринять, чтобы развивать профессиональную терминологию на казахском как на производствах, так и в учебных заведениях, - сказал аким области.

Глава региона также сделал в мягкой форме замечание переводчице генерального директора АО «СНПС Актобемунайгаз», переводившей речь своего руководителя на русский язык.

- Вы отлично овладели китайским языком. Я думаю, что казахский не сложнее китайского. Было бы правильно, если, находясь среди соотечественников, вы переводили с китайского на свой родной – казахский язык, - сказал О. Уразалин.

В ходе заседания глава региона затронул проблему трудоустройства сельской молодежи.

- Сельской молодежи, в том числе приехавшей в город, нужно оказывать максимальную поддержку в трудоустройстве и получении образования. Сегодня главное иметь желание, тогда молодые могут получить и бесплатное образование, и работу с достойной оплатой труда. Главное, чтобы у них было стремление вперед, а ответственные государственные органы, учебные заведения и работодатели оказывали им всестороннюю поддержку, - уверен Ондасын Уразалин.

Встреча продолжилась подписанием меморандумов о трудоустройстве выпускников вузов и колледжей региона. Обязательства об обеспечении работой взяли на себя АО «CNPC-Актобемунайгаз», ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», ТОО «Актюбинская медная компания», ТОО «ТД «Фотон», ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования», ТОО «ПО Глобал-спецожежда» и АО «ТНК «Казхром».

В завершение заседания аким области вручил 50 молодым специалистам ключи от квартир по новой программе «Жастар». Программа, имеющая облегченные условия, была разработана акиматом области совместно с филиалом «Жилстройсбербанка» для обеспечения жильем молодых рабочих и специалистов. Сегодня обладателями жилья стали молодежь из социально-уязвимых слоев населения, многодетных семей, врачи и учителя, полицейские и спасатели, работники культуры, которые смогли накопить первоначальный взнос по ипотеке в размере 350 тысяч тенге.

- На протяжении 11 лет мама, мой брат и я жили в съемных квартирах, и мечтали о собственном жилье. Я так счастлив, что самое большое желание моей семьи сбылось. Очень рад, что в нашей области запустили такую программу для рабочей молодежи, в которой не нужно иметь большого первоначального взноса. Спасибо государству за такую заботу о нас, - поделился своей радостью работник школы № 60 Нурасыл Усенов.

Среди счастливых новоселов также числится 23-летний сотрудник хора филармонии им. Г.Жубановой Серик Жубаткан.

- Я живу с родителями, братом, женой и ребенком. Счастлив, что у нас теперь есть собственное жилье, - сказал артист филармонии.

Отметим, первые 50 квартир по программе «Жастар» были выданы 14 февраля этого года молодым семьям, члены которых также работают в социальной сфере.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.