В яркие цвета – желтый, оранжевый замок был покрашен в середине 90-х годов. До этого. Почти 200 лет он простоял уныло - серым.Замок находится на холме, на высоте 450 м над уровнем моря, и к самому его входу тянется парк – сад. Попав сюда чувствуешь себя в сказке.Всем известна история этого замка, возведенного в 1800 году – в нем был убит Павел 1.Но не все знают – по рассказам кадетов, которые здесь обучались, призрак царя не раз являлся к ним в белой одежде и с короной на голове. Сейчас здесь расположен Русский музей.Популярным этот замок, который построен в начале 14в.. сделали сами туристы,потому что по их описанию он очень похож на логово самого знаменитого в мире вампира – графа Дракулы.Он расположен на берегу очень красивого Тунского озера. Стиль, как из сказки, очень богатое убранство внутри, привлекает туристов в сооружение построенное еще в 12в.А самое уникальное его украшение – большая коллекция живописи известных художников.Его называют замком Ворона из – за стен черного цвета и боковых башен, похожих на распростертые крылья птицы. Замок построен в 16в.И в нем жили его владельцы – настоящие самураи. С 1950 года замок открыт для туристов.