Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель управления внутренней политики Атырауской области Жасулан Бисембиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Атырау. Бандиты грабили коттеджи в медицинских масках Руководитель УВП написал, что на данный момент более 21 тысячи масок реализуются в сети аптек "Семейное здоровье". - Адреса аптек мкр. Нурсая, Алмагуль и напротив ТЦ Коктем в Авангарде. В ближайшее время ожидается завоз более 50 тысяч масок в аптеки г.Атырау, - сообщил Жасулан Бисембиев. Стоит отметить, что спрос на маски вырос в связи с эпидемией коронавируса. 13 марта министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о первых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Казахстане. Заболевшими оказались двое казахстанцев, мужчина и женщина, прибывшие из Германии в Алматы. Сейчас они находятся в инфекционном стационаре. Позже  стало известно, что коронавирус также выявили у женщины, прибывшей в Нур-Султан из Милана, и у казахстанца, который находится в Германии.